В Рузской библиотеке прошла праздничная программа для пенсионеров

В Рузской городской библиотеке прошла праздничная программа «Славные страницы истории» для участников Союза пенсионеров, посвященная Дню народного единства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

День народного единства — государственный праздник, отмечаемый в России 4 ноября, начиная с 2005 года. Дата учреждена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Пенсионеры Рузского городского округа с удовольствием слушали юных артистов, выступающих в библиотеке уже не в первый раз. Учащийся 11 класса Рузской школы № 2 Илья Козлов спел замечательные песни о родине — «Ты так красиво, моё Подмосковье», «Подмосковный наш край», «Мы вместе». Ученики 5 «А» класса гимназии № 1 г. Рузы (классный руководитель В. А. Солина) прочитали стихотворение Ю. Друниной «Мой отец», ученики 4 «А» класса школы № 2 (классный руководитель И. П. Клокоцкая) читали патриотические стихи о Родине, о героях 1612 года.

Зрители долго аплодировали юным артистам, а затем все вместе спели песни советских времён о любимой Родине и о Москве.

Праздничная программа была организована в рамках реализации национального проекта «Культура» и муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.

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