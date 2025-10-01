сегодня в 18:10

В Рузе состоялся открытый Кубок главы Рузского округа по волейболу

Спортивное событие прошло на базе Гимназии №1, где собрались лучшие волейболисты Рузского и Можайского округов. В соревнованиях приняли участие 10 команд, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и спортивный дух, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам напряженных матчей определились победители турнира. Первое место завоевала команда «Тучково», показавшая отличную командную игру и мастерство. Серебряными призерами стала команда «Братва» из города Можайск, а бронзовую медаль получила команда «ПФ Тучково».

Особо были отмечены личные достижения спортсменов в различных номинациях. Звание лучшего нападающего получил Артем Елов из команды «Братва», лучшим разыгрывающим признана Анна Тараторкина из команды «ПФ Тучково», а лучшим защитником стал Владислав Барабанов из команды-победителя «Тучково».

"Все победители и призеры были награждены почетными грамотами, кубками, медалями и памятными призами. Торжественное награждение стало ярким завершением спортивного праздника," - прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылёв.

Важно отметить, что данное мероприятие проведено в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Это еще раз подтверждает успешную реализацию муниципальной программы по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения Рузского муниципального округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.