В Рузе прошли масштабные учения по ликвидации аварии на теплосетях

11 сентября в Рузском муниципальном округе состоялись учебно-тренировочные занятия по отработке действий при аварийной ситуации на сетях теплоснабжения. Мероприятие прошло в Рузе, в микрорайоне Северный, вблизи домов № 2 и № 3, сообщила пресс-служба администарции муниципалитета.

Основной целью учений стала отработка взаимодействия различных служб при возникновении аварийной ситуации в отопительный период. Специалисты проверили готовность оборудования и техники, а также отработали практические навыки по ликвидации условного повреждения на трубопроводе.

В тренировке приняли участие представители ключевых служб города: бригады АО «Мособлтепло», специалисты АО «Мособлгаз», сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы, специалисты ПАО «Россети» и управляющей компании. Особое внимание было уделено координации действий между всеми участниками.

Сценарий учений предполагал условное коррозионное повреждение трубопровода диаметром 100 мм. По замыслу тренировки, авария могла затронуть пять многоквартирных домов с населением около 900 человек.

В ходе мероприятия специалисты отработали все этапы ликвидации аварии: от получения заявки до полного восстановления теплоснабжения. Были проверены системы оповещения населения, организация временного теплоснабжения с помощью передвижной котельной и тепловых пушек, а также мониторинг температурного режима в жилых помещениях.

По итогам учений участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженность в работе, что позволит обеспечить надежное теплоснабжение жителей Рузского городского округа в предстоящий отопительный сезон.

«Такие учения помогают сделать систему теплоснабжения еще надежнее и обеспечить комфорт жителей в отопительный период,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.