В Рузе 29 января стартует акция «Покорми птиц»

Акция «Покорми птиц» стартует 29 января в Рузе по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области. Открытие пройдет в рамках экологического фестиваля «Пернатый квартал», который впервые состоится в муниципалитете. В мероприятии примут участие министр экологии Виталий Мосин и глава округа Александр Горбылев.

По словам Виталия Мосина, акция особенно важна этой зимой из-за сильных снегопадов и холодов. В прошлом году к ней присоединились более 130 тысяч жителей Подмосковья. Министр выразил уверенность, что и в этом сезоне жители региона поддержат птиц.

Глава округа Александр Горбылев отметил, что фестиваль направлен на формирование экологической грамотности и воспитание ответственности за окружающую среду, особенно среди молодежи. В программе — установка кормушек, интерактивные станции, викторины, мастер-классы и выставка. Победители конкурсов получат грамоты, призы и семена для подкормки птиц.

Министерство экологии напоминает, что кормушки должны быть с бортиками и крышей. Для подкормки подходят нежареные и несоленые семечки, просо, кусочки фруктов, несоленое сало и вареное мясо. Не рекомендуется использовать жареные семечки, пшено, чипсы, крупные куски хлеба и остатки еды.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.