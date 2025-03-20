В РТУ МИРЭА смогли определять человека по клавиатурному почерку

В РТУ МИРЭА рассказали, что удалось разобраться специальный модуль аутентификации и поведенческого анализа, который сможет идентифицировать пользователей по их клавиатурному почерку. Проект должен поднять уровень безопасности информационной системы предприятий, сообщает «Газета.ru» .

Традиционные методы аутентификации становятся уязвимы. Новая система должна надежно защищать от несанкционированного доступа. Более того метод не потребует дополнительных затрат в виде оборудования для внедрения в систему.

Разработка анализирует процесс набора текста на клавиатуре, оценивает скорость, динамику печати, частоту возникновения ошибок при вводе и другие данные. Из них система формирует для каждого пользователя уникальный набор характеристик и сравнивает его с шаблонами из базы. При совпадении параметров пользователь успешно проходит авторизацию. Также система постоянно обновляет данные, изучая изменения поведения пользователей.

Отмечается, что разработчики хотят исследовать влияние физического состояния человека на клавиатурный почерк.

Исследование поможет модернизировать систему и сделать ее более точной.