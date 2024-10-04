В РПЦ высказались о квадроберах

Депутат Госдумы Сергей Колунов попросил детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову запретить движение «квадробинг», в том числе и привлекать к ответственности родителей, поощряющих увлечение детей этим. Дискуссии о набравшем популярность движении идут и в православных кругах, сообщает Общественная Служба Новостей .

Таким образом законодатель Колунов отреагировал на видео, где жительница Омска выгуливала бегающего на четвереньках и изображающего собаку сына. По его словам, в России значительно увеличилось количество случаев увлечения квадробингом, что приводит к поступлению жалоб от избирателей.

Колунов полагает, что родителей квадроберов нужно привлекать к административной и уголовной ответственностям, также родительских прав.

Священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко, в свою очередь, рассказал, что в христианском обществе тоже происходят дискуссии по поводу новомодного движения.

На этот счет он рассказал, что некоторые народы могут отождествлять себя с животными. Савченко привел в пример североамериканских индейцев, которые брали себе клички зверей. Отчасти это перешло в американскую культуру.

«В русской христианской культуре действительно не принято давать людям прозвища животных, так же, как и нельзя называть животных именами людей», — заявил Савченко.

Священник подытожил, что «квадроберы» — игра, потерявшая контроль. Но чересчур радикальные меры борьбы с движением вряд ли целесообразны, полагает он.