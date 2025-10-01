В российском регионе ограничили продажу бензина в одни руки
Фото - © Медиасток.рф
В Крыму ввели ограничения на продажу топлива — не более 20 литров в одни руки, сообщил глава республики Сергей Аксенов в личном Telegram-канале. По его словам, власти работают над минимизацией последствий «бензинового кризиса» на автозаправках, но «полностью выровнять ситуацию» пока не получается.
«Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки», — заявил руководитель региона.
Аксенов подчеркнул, что общественный транспорт, коммунальные и экстренные службы, а также социальные объекты снабжаются топливом в полном объеме. Об организации стабильных поставок требуемого количества горючего в Крым сообщат до конца дня 3 октября, добавил политик.
Тем временем директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев рассказал РИАМО о последствиях временной отмены моратория на использование монометиланилина в России. Этот шаг — одна из мер, которую российское правительство предложило для стабилизации ситуации на топливном рынке.
