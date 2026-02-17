В российских школах появится обязательная программа «Обучение служением»

С сентября 2026 года в школах РФ в обязательный предмет «индивидуальный проект» войдет программа «Обучение служением. Первые», в ней ребята будут решать социальные задачи НКО, государства и соцбизнеса, сообщает РБК .

По мнению министра просвещения страны Сергея Кравцова, данная программа поможет ученикам раскрыть свой потенциал в общественных проектах.

«Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа „Обучение служением. Первые“ усилит именно эту составляющую», — отметил министр.

Он добавил, что с помощью новой программы старшеклассники смогут попробовать себя в социально значимых проектах.

По предмету «индивидуальный проект» ребята должны провести исследовательскую или творческую работу под руководством учителя, а после этого защитить ее. За успешную реализацию проектов по программе ученикам дают до 25 волонтерских часов, которые также можно использовать для получения дополнительных баллов к ЕГЭ.

Программа «Обучение служением. Первые» началась в РФ в 2024 году. В рамках нее школьники из Нижнего Новгорода помогали пожилым освоить смартфон, а десятиклассницы из Ханты-Мансийске создали блокнот с биографиями жителей, ставших участниками СВО.

