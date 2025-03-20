В России временно перестали работать 12 популярных сервисов
Фото - © Андрей С / Фотобанк Лори
В России временно работают с перебоями 13 популярных сервисов. Они никак не связаны друг с другом, сообщается на сайте Downdetector.
Пользователи пожаловались на сбои в работе сайтов, сервисов Epic Games, Figma, FunPay, Genshin Impact, Discord, Twitch, Author.Today, Character Ai, Roblox, DeepSeek, Faceit, Ростелекома.
В Роскомнадзоре прокомментировали сбои. Они появились, поскольку платформы используют зарубежные сервера, сообщает «Москва с огоньком Live».
Ранее сбой был зафиксирован в работе агрегатора такси «Яндекс Go».