В России впервые приняли ГОСТ на территории для выгула собак

Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на территории для выгула, игр и занятий с собаками. Документ вступит в силу с апреля текущего года, сообщает РИА Новости .

Необходимость стандарта была вызвана ростом числа домашних собак в России — их насчитывается от 17 до 22 миллионов. До этого единых правил организации таких зон в стране не существовало.

ГОСТ устанавливает требования к размещению, проектированию и содержанию инфраструктуры для владельцев собак. В городах с населением от 10 до 100 тысяч человек должна быть как минимум одна дрессировочная площадка. Игровые зоны предусмотрены из расчета одна на 10 тысяч жителей. Минимальная площадь игровой площадки — 200 квадратных метров, дрессировочной — 1500 «квадратов». Покрытия должны быть травмобезопасными.

Предусмотрены также требования к озеленению, освещению, зонированию и оснащению площадок. Места для выгула должны быть обозначены навигацией, оборудованы декоративными ограждениями, зонами для уборки отходов с контейнерами.

Кроме того, внимание уделено доступности для маломобильных граждан и людей с нарушениями зрения. Стандарт ориентирован на муниципальные власти, архитекторов, застройщиков и управляющие компании.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.