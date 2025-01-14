В России стартуют продажи детских умных часов с eSIM

Это первые умные часы для детей с виртуальной СИМ-картой, представленные в федеральной розничной сети в РФ.

Гаджет оснащен всеми необходимыми функциями, например, геолокацией, возможностьюсовершать аудио- и видеозвонки, отправлять сообщения, и прекрасно подойдет детям младшего школьного возраста. Среднее время работы часов без подзарядки составляет до 3 дней, а благодаря защите от воды с ними можно плавать до получаса, погружаясь в воду на 1 м.

Голосовой помощник Маруся сможет развлечь ребенка и поможет ему с учебой, а родители легко узнают местоположение детей с точностью до 10 м благодаря поддержке A-GPS, GPS, Wi-Fi и LBS. В телефонную книгу на часах можно добавить до 100 контактов и установить запрет на дозвон с неизвестных номеров.

«Современные технологии позволили заменить пластиковую СИМ-карту на электронную как в смартфонах, так и в часах. Модели часов с eSIM представлены в нашей розничной сети на протяжении нескольких лет, и доля таких устройств растет. Мы оценим спрос на новинку и будем наращивать ассортимент», — поделился директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.