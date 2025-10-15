В России резко вырос спрос на грибные туры с гидом

С августа по октябрь текущего года спрос на грибные туры вырос в России в 2,4 раза по сравнению с маем-июлем. Гиды предлагали свои услуги на 85% чаще, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Услуги».

В середине октября в Москве и Подмосковье начался грибной бум: ученые зафиксировали рекордный урожай для этого времени года.

Согласно исследованию, россияне стали заметно чаще ходить за грибами. Особенно ярко эта тенденция проявилась в Центральном федеральном округе, где интерес к грибным походам вырос в 3,1 раза.

Гиды предлагают увлекательные экскурсии по местам, где участники могут не только собрать разнообразные виды грибов, но и насладиться свежим воздухом и пообщаться с единомышленниками. Кроме того, организаторы туров обучают участников отличать опасные грибы от съедобных, а также делятся секретами их правильного приготовления.

В центральной части России грибной сезон обычно стартует в конце мая, но пик наблюдается во второй половине лета и начале осени. В это время активно растут белые грибы, подберезовики, подосиновики, лисички и сыроежки. Завершение сезона зависит от погодных условий: для успешного роста грибов важно, чтобы температура не опускалась ниже нуля градусов, а почва оставалась влажной. Грибницам достаточно даже росы или тумана.

