В России придумали, как заинтересовать школьников в космосе

Депутат Госдумы Марина Ким выступила с инициативой по возвращению астрономии как самостоятельной дисциплины в российских образовательных учреждениях. По ее словам, это позволит сформировать у подрастающего поколения стремление к освоению космического пространства, сообщает Life.ru .

«Мы сегодня говорили о важном для государства лайфхаке: как сделать так, чтобы у нас родилось новое поколение Гагариных и Циолковских? Я считаю, что для этого нужно вернуть в школы отдельный предмет „астрономия“. Потому что сейчас астрономия изучается в рамках уроков физики. Это сжатый курс. Нужно, чтобы старшеклассники знакомились детально с ближним и с дальним космосом так, как это было в советское время. Зачем убрали этот курс — не очень понятно», — отметила она.

Депутат Госдумы подчеркнула, что космос теперь прочно интегрирован в нашу повседневную жизнь, проявляясь в таких областях, как биотехнологии, биоинженерия, передовая медицина, системы связи, навигация и искусственный интеллект. Россия, как пионер в освоении космоса, готовится к новому историческому свершению, став первой страной, которая осуществит запуск ядерной энергии за пределы Земли.

«Наша молодежь должна быть этим увлечена и должна все это знать», — подчеркнула Ким.

В связи с этим она предложила дополнить недавно утвержденную космическую стратегию страны разделом, посвященным разработке комплексной коммуникационной стратегии, ориентированной на молодежь. Обучение детей основам космонавтики должно осуществляться с использованием современных форматов и платформ, популярных среди юных пользователей, таких как социальные сети и видеоконтент, а не только на основе прошлых достижений. Депутат также отметила, что среди молодежи уже наблюдается естественный интерес к данной теме.

