В России предложили увеличить переработки из-за дефицита кадров

В частности, предлагается увеличить в два раза лимит по разрешенной сверхурочной работе (со 120 до 240 часов в год), оплачивать сверхурочную работу свыше 120 часов по удвоенному тарифу. Кроме того, законопроект предусматривает расширение перечня причин для увольнения по инициативе работодателя.

Минэкономразвития предлагает сократить в два раза срок уведомления работника об изменениях в договоре по инициативе работодателя.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет размер повышенной оплаты за сверхурочную работу. Оплата переработки с учетом компенсационных и стимулирующих начислений за первые два часа работы составит не менее чем в полуторном размере, а все последующие часы — не менее чем в двойном размере.