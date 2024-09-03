В России предложили создать тюрьму для террористов за полярным кругом

Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) предложил создать на архипелаге Шпицберген или Новая Земля тюрьму, предназначенную только для террористов с особыми условиями содержания. Соответствующее письмо он направил на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадия Гостева, пишет РИА Новости .

В письме говорится, что жестокость террористов указывает на то, что их необходимо изолировать. Автор приводит в пример трагедию теракта с захватом заложников в бесланской школе № 1.

Депутат также ссылается на мировую практику и приводит в пример американскую тюрьму Гуантанамо, которая находится на Кубе, Бангкванг в Таиланде, Санте во Франции, Тадморскую тюрьму в Сирии, Мегиддо в Израиле.

По его словам, изоляция террористов позволит исключить распространение идей экстремистской направленности среди заключенных. Он отметил, что речь идет о жизни и здоровье российских граждан.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев сообщил, что обстрелы оружием разного калибра мирного населения и гражданских объектов в приграничных регионах России безусловно являются актами терроризма. В частности, удары по детским садам и школам в Белгородской области ничуть не отличны от трагедии в Беслане.