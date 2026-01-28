В России предложили лицензировать торговлю вейпами

Торговлю вейпами можно лицензировать, тогда изменится контроль за реализацией этой продукции. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев.

«Этот инструмент защитит от контрафакта и поможет наладить контроль продаж по аналогии с алкогольной продукцией. Лицензирование поможет легализации производителей и продавцов. В нелегальной продукции доза никотина превышена во много раз, а болезни в основном вызваны именно превышением доз. Благодаря лицензированию мы получим важнейший инструмент контроля, который поможет навести порядок в сфере», — сказал Толмачев в ходе круглого стола, организованного фракцией «Единая Россия» в Мособлдуме.

Он отметил, что вслед за этим изменится схема контроля, так как в настоящее время во многом регуляторы опираются на обратную связь от жителей. Подключение к информационной системе «Честный знак», также планируется для использования в этом вопросе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.