В России появится «Орешник» для телефонных мошенников

Сервис представили главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Разработчик рассказал, что «Фрод-рулетка» вычисляет звонки и парализует мошеннические кол-центры с помощью пользователей.

«Мы нейтрализуем мошенников. Пока мошенники разговаривают с пользователем „Фрод-рулетки“, они не могут достучаться до изначальной жертвы. Если бы все операторы лили свои звонки во „Фрод-рулетку“, то это был бы „Орешник“ для мошеннических кол-центров. Мы бы их время утилизировали рабочее почти полностью», — объяснил разработчик сервиса.

Ранее Набиуллина рассказала, что в последние полгода до 50% всех хищений средств происходит с помощью удаленного доступа к смартфону. Вирус моментально крадет деньги со счетов.