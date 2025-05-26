В России начал действовать реестр должников по алиментам

25 мая вступил в силу ФЗ от 29.05.2024 № 114-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ „Об исполнительном производстве“, которым предусмотрено введение реестра должников по алиментным обязательствам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Полномочия по ведению реестра в электронном виде возложены на Федеральную службу судебных приставов.

В соответствии с новым законом реестр будет являться частью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который размещен на официальном интернет-сайте ФССП России.

Основанием для включения в реестр станет привлечение должников к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Также в публичный реестр будут внесены лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Кроме того, в реестре окажутся должники, находящиеся в розыске у сотрудников органов принудительного исполнения и не погасившие задолженность.

Информация о должнике будет находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности по алиментам. Частичная уплата долга не станет основанием для исключения из реестра.

Федеральный закон призван способствовать повышению мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей.

Специальный источник информации о злостных неплательщиках алиментов будет носить стимулирующий характер, побуждающий граждан исключить репутационные потери, а также неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью.

С начала текущего года судебными приставами Подмосковья в отношении должников по алиментам составлено протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ — 1 298, возбуждено уголовных дел по ст. 157 УК РФ — 489, заведено разыскных дел — 1 453.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.