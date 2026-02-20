Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что в России необходимо на законодательном уровне закрепить ответственность за зумерство, выражающееся в исторической и политической безграмотности молодежи, сообщает «Абзац» .

С его точки зрения, факт достижения восемнадцатилетия должен накладывать на гражданина обязательство по прохождению специальных образовательных курсов. Бородин акцентировал внимание на том, что проблема формирования взглядов молодежи требует столь же серьезного подхода, как и стратегия обеспечения продовольственной безопасности страны.

«Нужно вводить ответственность за зумерство. Это не просто штрафы. Нужно создать систему, при которой молодой человек обязан пройти через образовательные уроки. Почему бы не ввести ответственность за то, что молодой человек не знает своих корней, героев и траекторию движения нашего государства? Пусть это будет частью государственной политики. Надо выходить с этой инициативой, прорабатывать ее. Потому что сегодня молодое поколение предоставлено само себе», — высказался глава ФПБК.

Он убежден, что при отсутствии целенаправленной образовательной работы молодые граждане рискуют превратиться в пешек в геополитических играх внешних сил. В связи с этим крайне важно тщательно подготовить соответствующую законодательную базу, сделав обязательное историческое просвещение действенным средством защиты национальных интересов.

По словам Бородина, если не заняться воспитанием молодежи сегодня, то уже завтра ее можно будет увидеть не на избирательных участках, а на несанкционированных митингах, где они будут использованы в качестве пушечного мяса в интересах других. С этой инициативой необходимо выходить и основательно ее прорабатывать, заключил глава ФПБК.

