В России курьерам запретили доставлять нехаляльные товары, но есть нюанс

сегодня в 14:55

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России в новой фетве запретил мусульманам-курьерам доставлять нехаляльные товары. Транспортировка «харама» возможна, если это делается с целью уничтожения товара, сообщает «Царьград» со ссылкой на документ ДУМ РФ.

Ученые-богословы запретили российским мусульманам доставлять алкоголь, табак, свинину, гадательные принадлежности, азартные игры и их составляющие, а также предметы, связанные с язычеством.

«Доставка перечисленного является прямым содействием в грехе и рассматривается как запретное», — говорится в официальном документе Духовного управления мусульман России.

Если в составе заказа разрешенного товара больше, чем запрещенного, то курьеру разрешается выполнить доставку, но после этого ему рекомендуется отдать часть заработка на милостыню.

Ранее в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России призывали уволить курьера, который отказался доставлять свинину.

