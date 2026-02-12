В России 12 февраля отмечают День Дарвина

12 февраля во всем мире отмечают День Дарвина или Международный день науки и гуманизма. Его проводят в честь дня рождения гениального английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина, жившего с 1809 по 1892 год.

Он был создателем теории естественного отбора, теории эволюции и возникновения человека. В XIX веке был одним из ярчайших представителей науки. Еще во время жизни Дарвина его теорию расценили, как научный переворот.

Дата появилась в 2001 году. В то время два активиста Аманда Чесворт и Роберт Стивенс создали некоммерческую организацию «Программа Дарвина». Затем был учрежден Фонд Международного Дня Дарвина. Он помогает распространять идеи великого ученого, различные образовательные материалы.

С того времени День Дарвина празднуют в вузах в разных государствах мира. Основная задача неофициального праздника — популяризация науки.

Существует виртуальная противоречивая анти-награда — «Премия Дарвина». Люди получают ее с 1993 года за нелепую смерть или если лишились возможности иметь детей по своей глупости. Те, кто вручает премию, считают, что, если человек глупо погиб, он «улучшил генофонд и помог естественному отбору».

