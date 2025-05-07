В Росреестре Подмосковья напомнили о соблюдении правил противопожарного режима

Управление Росреестра по Московской области в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора) проводит работу по профилактике и предупреждению выжигания сухой травянистой растительности, стерни, разведения костров на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Перед Управлением стоит задача оперативно предоставлять сведения о земельных участках, на которых возникли пожары, или которые потенциально входят в зону неконтролируемого выжигания травы, в подразделения МЧС России, Россельхознадзора, в структуры правительства Московской области и органы местного самоуправления.

Кроме того, государственные инспекторы по использованию и охране земель Управления осуществляют разъяснительную работу, раздают информационные листовки для предупреждения пожароопасных ситуаций.

С наступлением теплой погоды увеличивается количество пожаров в жилых домах личного пользования, дачах, садовых домиках, хозяйственных постройках граждан. Основная причина таких пожаров — переход огня при сжигании мусора и травы на строения.

Как правило, такое горение в большинстве случаев неконтролируемое, распространяется с большой скоростью и на больших площадях. Зачастую оно представляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей.

Напоминаем правообладателям земельных участков о необходимости соблюдения правил противопожарного режима, согласно которым, в том числе запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов, а использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов может проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

«Соблюдение противопожарных требований позволит избежать чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, сохранить земельные угодья, объекты недвижимости и инфраструктуру региона», — отметила замначальника отдела государственного земельного надзора управления Мешкова Надежда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.