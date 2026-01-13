В Росгвардии Подмосковья стартовал зимний период обучения 2026 года

В Главном управлении Росгвардии по Московской области начался зимний период обучения 2026 года, в рамках которого личный состав проходит занятия по безопасности, огневой подготовке и управлению транспортом в зимних условиях, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В первый день зимнего периода обучения сотрудники и военнослужащие Росгвардии Подмосковья прошли занятия по безопасности в повседневной служебной деятельности. Особое внимание уделили соблюдению требований и мер предосторожности при выполнении служебных обязанностей.

Для личного состава организовали курс по огневой подготовке. Росгвардейцам напомнили правила безопасного обращения с оружием и боеприпасами, порядок их хранения и эксплуатации. Практическая часть включала сборку и разборку стрелкового оружия, изучение его характеристик и особенностей применения.

Отдельный блок обучения посвятили обеспечению безопасности дорожного движения зимой. Сотрудникам и военнослужащим провели инструктаж по управлению служебным транспортом в условиях гололеда и снежных заносов, разъяснили алгоритмы предотвращения аварийных ситуаций и порядок действий при нештатных происшествиях.

Зимний период обучения направлен на поддержание дисциплины, профессиональной подготовки и готовности подразделений к выполнению задач в любых погодных и оперативных условиях. Итоги обучения подведут по результатам контрольных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.