«В РФ закончились лохи»: мошенники жалуются на спад удачных обманов

Вывод о том, что в России закончились слишком доверчивые люди, в настоящее время активно обсуждают в среде телефонных мошенников, которые констатируют резкое сокращение удачных случаев обмана граждан, пишет Baza .

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что положение дел с данным видом преступлений не только стабилизировалось, но и демонстрирует положительные сдвиги. Количество инцидентов продолжает уменьшаться. Спад за 2025 год оценивается приблизительно в 15–20%. Наряду с мерами в сфере кибербезопасности и просвещения граждан, значимую роль играют еще две причины:

По словам источника, практически всех, кого можно было обмануть, уже обманули. А у остальных россиян, склонных поддаваться на уловки, просто не осталось средств. Воровать у них нечего.

Однако улучшение ситуации в противодействии телефонному мошенничеству не гарантирует полной защищенности. Ежедневно появляются новые схемы — с использованием искусственного интеллекта, технологий deepfake и фальшивых профилей. Риски сохраняются почти во всех областях: от чата жильцов дома до перевода денег за покупку на рынке.

Так что сохранять бдительность по-прежнему необходимо.

