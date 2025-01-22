В РФ ввели штрафы за продажу детям опасных газосодержащих товаров

В ноябре Госдума приняла закон, устанавливающий запрет на продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров. За его нарушение теперь вводятся штрафы, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Закон направлен на защиту детей. Он будет ограждать несовершеннолетних от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков, а также от непреднамеренных поджогов.

«95% опрошенных поддержали введение запрета на продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров», — написал Володин в своем Telegram-канале.

За нарушение закона отныне вводятся штрафы: для физлиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 300 тыс. рублей, для юрлиц — до 600 тыс. рублей.

При продаже соответствующих товаров продавец будет обязан проверять у покупателя документ, позволяющий узнать его возраст.

Ранее штрафы за продажу вейпов и сигарет детям повысили до 2 млн рублей в РФ. Был принят соответствующий законопроект.