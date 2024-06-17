В РФ увеличили размер прожиточного минимума на 2025 год

Размер прожиточного минимума в РФ на 2025 год вырос до 17,7 тыс рублей

Размер прожиточного минимума в России на 2025 год стал больше. Его величина рассчитана от медианного дохода за 2023 год, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер господдержки, как ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка и социальный контракт.

Согласно постановлению кабмина, прожиточный минимум в целом по стране составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, а для пенсионеров — 15 250 рублей.

Президент России Владимир Путин майским указом утвердил одну из национальных целей развития — сохранение населения, поддержку семьи, укрепление здоровья и повышение благополучия людей.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что важно четко выполнять социальные обязательства.

«Обеспечение социальных гарантий — это наш приоритет. И люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме», — подчеркнул премьер-министр.

Он также попросил контролировать обеспечение социальных гарантий по всей стране.