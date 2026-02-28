В РФ создают всепогодные лазеры для Арктики
В РФ разрабатывают квантово-каскадные лазеры. Они позволят провести связь в наиболее труднодоступные районы страны с тяжелыми метеорологическими условиями, среди которых и Арктика, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН, профессор РАН Григорий Соколовский.
Пока в регионе действуют исключительно радиотелефонная и спутниковая связь. Из-за этого у людей, работающих в Арктике, возникают сложности.
При этом использовать в холодных регионах оптическое волокно, необходимое для создания современной связи, непросто и дорого. Для Арктики лучше использовать атмосферные оптические линии связи, которые обеспечивают ее по открытому лучу.
Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН создает квантово-каскадные лазеры. Созданы пока только одночастотные устройства, которые могут отличать вещества друг от друга по свету.
При этом осенью 2025 года в натурных условиях были показаны передача и прием информации со скоростью 0,1 Гбит/с с применением функционирующего при комнатной температуре квантово-каскадного лазера. Длина его волны составляет восемь мкм. Устройство создано Физико-техническим институтом имени А. Ф. Иоффе РАН.
