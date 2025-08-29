В РФ подвели промежуточные итоги программы модернизации учреждений образования

В «Единой России» состоялся очередной всероссийский штаб по программе капитального ремонта и строительства образовательных учреждений, на котором были подведены предварительные итоги.

Она входит в Народную программу партии и была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ — от проектирования до приемки — контролируют общественные штабы с участием депутатов, сенаторов, родителей и педагогов.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым представили промежуточные итоги программы. По словам Якушева, с 2022 года капитально отремонтировано 5 602 здания школ, а поручение главы государства о строительстве 1 300 новых школ при поддержке партии выполнено досрочно.

«Конкретные действия со стороны родителей, педагогов, партийцев, работа с Минпросвещения позволили завершить большой объем работ к 1 сентября. В чистых, светлых классах у детей растет интерес к учебе, науке, творчеству. В залах и на площадках с современным оснащением они охотнее занимаются спортом. В комфортных условиях иначе работается учителям. И сами школы становятся точками роста для сел, поселков и городов», — сказал Якушев.

С 2025 года по поручению президента и при поддержке «Единой России» программа расширяется. В нее включены капремонт детсадов и колледжей.

«Что касается учреждений среднего образования, то по плану в этом году у нас ремонтируется 78 объектов, по детсадам — 143 объекта. Итоги этой работы мы будем подводить в конце года», — отметил Якушев.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в свою очередь обозначил стратегические планы: «До 2030 года в регионах будет построено 150 новых школ, 100 детсадов и 12 передовых школ. Уже в этом году Минпросвещения с регионами приступит к строительству 64 школ, 57 детских садов и пяти передовых школ. Эти объекты введут в 2027 году».

На селекторной связи выступили представители российских регионов. В Белгородской области 1 сентября открываются две новые школы и завершается капремонт еще 15. В Севастополе к новому учебному году обновят 4 школы, в Новгородской области и ЕАО — по одной. В Бурятии и ЛНР также завершаются работы, а с 2024 года в программу активно включаются новые регионы.

Комментарий эксперта

«Впечатляют масштабы и, что важнее, реальные результаты работы по обновлению образовательной инфраструктуры. К началу учебного года тысячи детей по всей стране, в больших городах и малых населенных пунктах, придут в обновленные, светлые и безопасные школы и детские сады. Это новая среда для учебы, творчества и спорта, которая действительно мотивирует детей и помогает учителям», — сказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По его словам, особенно важно, что программа, инициированная президентом, реализуется комплексно и с серьезным контролем на всех этапах — от проекта до приемки, с активным участием родителей и педагогов. А такие акции, как «Родительская приемка» или выявление опасных участков дорог у школ, — конкретные шаги, напрямую влияющие на безопасность детей.

Продление программы до 2030 года и включение в нее детсадов, колледжей и общежитий вузов — стратегически верное решение, формирующее прочный фундамент для будущего российского образования. Эта работа — часть государственной политики, которая ориентирована на укрепление человеческого капитала страны, заключил политолог.