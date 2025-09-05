В РФ отказ льготников от лекарств в пользу денег может привести к нагрузке на бюджеты регионов

В Минздраве РФ обратили внимание, что анализ лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ), показывает прямую зависимость уровня обеспеченности таких граждан необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов от численности лиц, сохранивших право на такое обеспечение в натуральном виде. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

По данным Фонда пенсионного и социального страхования РФ, с 2023 года по настоящее время доля граждан, имеющих право на НСУ и отказавшихся от их получения в натуральном виде в пользу денежной компенсации, от общей численности граждан, включенных в Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, по стране снизилась с 75% до 72%.

Вместе с тем в ряде субъектов РФ доля граждан, имеющих право на НСУ и отказавшихся от их получения в натуральном виде, заменив на денежную компенсацию, составляет 93–98% от общей численности граждан, включенных в Федеральный регистр. Рост количества отказов граждан от НСУ в части получения льготных лекарственных препаратов, медизделий и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в пользу денежной компенсации создает риски нецелевого использования средств и приводит к увеличению нагрузки на бюджеты субъектов РФ.

При этом получение в полном объеме необходимой лекарственной терапии по онкологическим, сердечно-сосудистым и другим заболеваниями влияет на продолжительность жизни граждан, а также на уровень смертности.

Кроме того, своевременное оказание медпомощи в части льготного лекарственного обеспечения лицам, имеющим право на НСУ, позволит снизить нагрузку на скорую медицинскую помощь и медицинские организации с круглосуточным пребыванием.

Ранее Минздравом РФ в адрес субъектов страны было направлено письмо, содержащее перечень мероприятий, направленных на сохранение права граждан на получение НСУ в части обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами, имеющими право на НСУ, в субъектах РФ позволит достичь результативности в увеличении числа граждан, сохранивших это право, и повысить поступления финансовых средств из федерального бюджета на эти цели.

В целях совершенствования системы лекарственного обеспечения принят ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания», предусматривающий в том числе расширение государственных гарантий граждан, имеющих право на НСУ, посредством представления возможности обеспечения их лекарственными препаратами в объеме не менее перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.