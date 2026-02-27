В РФ хотят засчитывать профдеятельность самозанятых студентов как практику

Депутаты от партии «Новые люди» под руководством вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова обратились к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением начать засчитывать профессиональную деятельность самозанятых студентов в качестве учебной практики. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС .

По замыслу авторов предложения, данная процедура может включать в себя предоставление учащимся необходимых документов, оценку со стороны профильной кафедры или куратора на соответствие работы требованиям образовательного стандарта (ФГОС), а также определение минимального порога выполненной работы за период практики.

В обращении отмечается, что многие студенты вузов в настоящее время совмещают учебу с работой по специальности, имея статус самозанятых. Однако их реальная профессиональная деятельность часто не признается в качестве прохождения обязательной производственной практики.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления механизма зачета профессиональной деятельности студентов, зарегистрированных в качестве самозанятых, в качестве производственной практики при условии соответствия выполняемых работ профилю образовательной программы и подтверждения сформированных компетенций», — говорится в письме.

Предлагаемый механизм предполагает, что студент предоставляет подтверждающие документы, кафедра или руководитель практики проводят экспертизу на соответствие выполняемых работ образовательным результатам ФГОС, а также устанавливается минимальный необходимый объем работы (в часах или подтвержденном доходе) за время практики.

Инициаторы считают, что принятие таких мер позволит приблизить требования образовательных программ к современным условиям на рынке труда, уменьшить излишний формализм при организации практики и поощрить предпринимательскую инициативу среди учащихся.

