В реутовском Фонде социальной поддержки населения встретились с бойцами СВО

Военнослужащие, прибывшие в отпуск в родной Реутов, пришли в пятницу в Фонд социальной поддержки населения. Традиционная встреча по пятницам собрала за одним столом представителей фонда и ветеранских организаций, депутатов, бойцов и волонтеров, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Среди них был руководитель патриотического клуба одной из реутовских школ Дмитрий Ч. Он рассказал, что постоянно получает письма от своих воспитанников и помощь от ФСПН.

«Наши сослуживцы из других городов замечают, как заботятся о нас земляки, как помогают. Не так давно мне отправили генератор, который был очень нужен. Спасибо вам за это», — отметил он.

Собравшимся представили руководителя Ассоциации ветеранов СВО в Реутове Александра Манаенко, который рассказал об основных направлениях деятельности Ассоциации и о региональном проекте «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».

«Мы должны сохранить достижения наших дедов, которые стали возможны благодаря Великой Победе. Поэтому преемственность поколений очень важна», — отметил он.

Во время встречи за одним столом случайно нашли друг друга сослуживцы, волонтеры рассказали о том, как им пришлось преодолевать препятствия при доставке гуманитарного груза. Звучали истории о подвиге, взаимовыручке и дружбе.

Председатель ФСПН Анна Бабалова поблагодарила горожан за поддержку земляков. К Пасхе, по традиции, вместе с гуманитарной помощью, бойцам отправят куличи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.



«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.