В Реутове высадят деревья и кустарники 12 апреля

Первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин провел выездное совещание по благоустройству территорий после масштабной реконструкции теплосетей, завершенной в прошлом году. По поручению главы города Филиппа Науменко этой весной на дворовые территории вдоль улицы Советской и ее дублера, где шли основные работы, должны завезти плодородный грунт, обустроить газоны, высадить деревья и кустарники, сообщает пресс-служба администрации Реутова.

Во время обхода Алексей Ковязин c коллегами оценили объем работ и порядок действий. «Помимо реконструкции теплотрассы, здесь шел ремонт электросетей, поэтому в некоторых зонах необходимо дополнительно разровнять поверхности и подготовить их к озеленению, а также восстановить пешеходные дорожки и расчистить проходы и тротуары», — рассказал первый заместитель главы.

Высаживать растения планируется в ходе общегородского субботника, который состоится 12 апреля. При закупке саженцев будут учтены мнения жителей — какие кустарники и деревья они хотели бы видеть у себя во дворе.

Благоустройство будет проведено не только вдоль улицы Советской, но и на всех участках, где шла реконструкция.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.