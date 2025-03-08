В Реутове установили новые пункты приема текстиля и тары

В Реутове продолжается развитие системы раздельного сбора отходов. С начала года в городе появилось семь новых контейнеров для сбора текстиля. Они стали частью масштабного экологического проекта, реализуемого в Московской области. Всего по региону только за последние три недели предприниматели установили 38 таких пунктов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На сегодняшний день в Реутове и других подмосковных городах функционирует пункты приема вторичных ресурсов, включая текстиль, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. В городском округе Реутов количество таких точек — 66. Проект продолжает развиваться, и предприниматели могут внести свой вклад в создание экологичной инфраструктуры.

Желающие установить дополнительный пункт приема вторсырья могут подать заявку через региональный портал госуслуг. Однако количество доступных мест ограничено, так как существующая сеть экопунктов уже охватывает значительную часть территории округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.