В Реутове провели выездную администрацию на предприятии

В филиале Реутовского экспериментального завода средств протезирования 20 апреля прошла встреча с сотрудниками в формате выездной администрации. Участие в ней приняли 35 человек, которые задали вопросы о работе коммунальных служб, транспорте и социальной сфере, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась на площадке предприятия и была посвящена актуальным вопросам городской жизни. Сотрудники завода обсудили с представителями администрации работу коммунальных служб, содержание дворовых территорий и общественных пространств, а также озеленение города.

Отдельное внимание участники уделили транспортной ситуации. Речь шла о работе городских автобусов и удобстве маршрутов для жителей. Кроме того, прозвучали вопросы о развитии социальной сферы, в том числе о доступности медицинской помощи.

Все обращения зафиксировали и передали в профильные службы для дальнейшей проработки. Формат выездной администрации позволяет жителям напрямую задать вопросы представителям власти и оперативно получить обратную связь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.