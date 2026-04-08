В Реутове провели детский хакатон по конструированию

Образовательный хакатон «Изобретай!» для детей 6–8 лет прошел 7 апреля в технопарке «Изобретариум» в Реутове Подмосковья. Участники изучили основы механики, гидравлики и электроники и применили знания в командном квесте, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Авторский образовательный хакатон прошел в треке «Конструирование» и объединил детей в возрасте от 6 до 8 лет. Формат мероприятия сочетал обучающую сессию с познавательными экспериментами и практическую часть. Ребята не только знакомились с новыми темами, но и сразу закрепляли знания в процессе выполнения заданий.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.