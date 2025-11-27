В Реутове прошел урок по тактической медицине

В Реутове в рамках федерального проекта «Наставник Z» состоялся тематический мастер-класс по тактической медицине. Мероприятие, направленное на патриотическое воспитание и передачу молодежи жизненно важных практических навыков, было организовано для студентов колледжа «Энергия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициатива стала результатом сотрудничества местного отделения «Молодой Гвардии», руководства колледжа и городской ассоциации ветеранов специальной военной операции. В качестве наставника выступил ветеран боевых действий, участник СВО и член ассоциации ветеранов СВО города Реутов Алексей Юпаткин.

Передача знаний от человека с реальным боевым опытом имеет особую ценность, поскольку позволяет студентам получить не только теоретическую информацию, но и практические рекомендации, основанные на реальных ситуациях. В ходе мастер-класса учащиеся ознакомились с основами оказания первой доврачебной помощи в полевых условиях. Алексей Владимирович подробно разобрал алгоритм действий при обнаружении пострадавшего, правила оценки его состояния и основные ошибки, которых следует избегать. Особое внимание было уделено технике наложения кровоостанавливающего жгута — одному из ключевых навыков, способных спасти жизнь.

Студенты не только прослушали лекцию, но и смогли самостоятельно отработать полученные знания на практике под контролем опытного инструктора. Мероприятие вызвало живой интерес у аудитории. Студенты активно задавали вопросы и с большим вниманием осваивали практические навыки.

Проект «Наставник Z» призван формировать у молодого поколения чувство ответственности, уважение к защитникам Отечества и готовность прийти на помощь в сложной ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.