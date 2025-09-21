В Реутове проконтролировали ход пилотного проекта по школьному питанию

В городском округе Реутов уделяется особое внимание качеству организации школьного питания. В новом учебном году муниципалитет стал одной из пилотных площадок Московской области, где апробируется обновленное, более разнообразное меню для учащихся. В связи с этим контроль за внедрением нововведений осуществляется на всех уровнях, включая депутатский и родительский, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутаты городского Совета Геннадий Коконин, Марина Кудинова и Александр Герасимов посетили школу № 6, чтобы лично убедиться, что обновленный рацион придется по вкусу школьникам. В ходе визита они провели комплексную проверку: осмотрели помещения столовой, ознакомились с условиями хранения продуктов и технологией приготовления блюд. Особое внимание было уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Ключевым моментом проверки стала дегустация блюд из нового меню.

Среди новинок, которые теперь предлагаются школьникам, — блины с топпингом, круассаны, суп минестроне и куриный шницель. При этом в рационе сохранен баланс питательных веществ, а также необходимое количество овощей и фруктов для полноценного развития детей.

«Заместитель директора провела экскурсию по столовой, мы пообщались с сотрудниками пищеблока и убедились, что санитарные нормы при подаче обедов соблюдаются. Также приняли участие в родительском контроле, попробовав блюда из школьного меню. Мы всегда уделяем этому особое внимание и контролируем этот процесс», — поделилась своим впечатлением депутат Марина Кудинова.

Все родители также могут принять участие в оценке школьного меню. Для этого в каждой школе действует проект «Родительский контроль». Чтобы лично продегустировать обеды и убедиться в качестве питания своего ребенка, необходимо обратиться к классному руководителю и записаться на участие в мероприятии. Такой открытый подход позволяет обеспечить максимальную прозрачность и оперативно реагировать на пожелания учащихся и их законных представителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.