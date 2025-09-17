В Реутове представители городских династий высадили эксклюзивные сорта яблонь

В Реутове состоялась масштабная высадка деревьев в рамках всероссийской акции «День в лесу. Сбережем лес вместе». Цель федеральной инициативы — высадить по всей стране 70 млн деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особенностью мероприятия в Реутове стало то, что к нему присоединились целые семейные династии, как, например семья Пашковых, стоящая на страже пожарной безопасности Реутова уже более 50 лет, передавая экологическую эстафету от старшего поколения к младшему. Вместе с представителями администрации, депутатами и волонтерами они высадили в новом парке у ДК «Мир» 20 молодых яблонь уникальных сортов «Рудольфино» и «Бренди мэйджер».

Эти деревья отличаются высокой приживаемостью и декоративным видом — весной они украсят город ярким розовым цветением.

«Эти яблони стали логичным продолжением уже существующего яблоневого сада. Мы не просто высаживаем деревья, а сохраняем традиции и создаем новые зеленые зоны для жителей. Уверена, что эта аллея, посаженная руками династий, станет еще одним символом нашего города», — отметила заместитель главы городского округа Реутов Лилия Богданова.

Акция в Реутове — наглядный пример того, как федеральные экологические инициативы реализуются на местном уровне. Озеленение является важной частью программы по благоустройству и созданию комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Высадка деревьев помогает улучшить экологию, снизить уровень шума и создать новые пространства для отдыха, что напрямую влияет на качество жизни людей.

Всероссийская акция «День в лесу. Сбережем лес вместе» направлена на восстановление и приумножение лесных богатств страны. Московская область традиционно является одним из самых активных участников проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.