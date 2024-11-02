В Реутове предложили создать музей Боевой Славы СВО

На заседании комитета по делам ветеранов и патриотическому воспитанию Совета депутатов Реутова подняли вопрос о создании музея Боевой Славы СВО и выборе места для него, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В городе собрана значительная коллекция экспонатов от ветеранов боевых действий и волонтеров. Председатель комитета по делам ветеранов и патриотическому воспитанию Андрей Мерцалов отметил, что создание музея позволит увековечить память героев СВО и сохранит историю для следующих поколений.

С инициативой о создании кадетских классов в рамках проекта «Кадетская школа городского округа Реутов» выступила депутат Елена Питьева. Успешный опыт создания кадетских классов в городе уже есть. Выпускники кадетских классов получают пять дополнительных баллов при поступлении в вуз.

Третий вопрос касался дополнительных мер социальной поддержки Героям Российской Федерации, Героям Труда, инвалидам боевых действий и всем категориям ветеранов. Депутаты обсудили возможность предоставления этим категориям граждан льгот при посещении организаций спортивно-оздоровительной и реабилитационной направленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.