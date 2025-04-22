В Реутове поздравили трудовую династию машиностроителей

В преддверии Дня труда Московской области глава Реутова Филипп Науменко вместе с председателем Московской областной Думы Игорем Брынцаловым встретились с трудовой династией Махнухиных-Удальских-Неверовых, чей общий стаж работы на ВПК «НПО машиностроения» составляет более 100 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основательница династии Елена Михайловна Махнухина пришла на предприятие в 1967 году 16-летней девушкой и посвятила ему всю жизнь, пройдя путь от чертёжника до инженера. Здесь же она встретила своего супруга Сергея Николаевича — ведущего инженера-конструктора, вместе с которым они многие десятилетия вносили вклад в укрепление обороноспособности страны.

«Ценно то, что каждый из членов семьи в одном месте нашёл направление, которое ему близко и в нём развивается, — отметил Игорь Брынцалов и вручил Елене Михайловне благодарность Московской областной Думы. — Такие крепкие династии — залог процветания „НПО машиностроения“, опора Подмосковья и всей России».

Сегодня на предприятии трудятся дочь Елены Михайловны Алиса Сергеевна с супругом, а также их дети — продолжая семейное дело в разных профессиональных сферах: от инженерного конструкторского бюро до юридической службы.

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