В Реутове подросткам вручили первые паспорта
Торжественная церемония вручения первых паспортов 14-летним жителям прошла 21 апреля в администрации Реутова. Ребят поздравил заместитель главы города Владимир Покамин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Заместитель главы Реутова Владимир Покамин поздравил школьников с получением главного документа гражданина России. Он подчеркнул, что с этого момента перед подростками открываются новые возможности и возрастает ответственность.
Отдельно он отметил важность активной гражданской позиции и преемственности поколений.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.