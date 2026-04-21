В Реутове подросткам вручили первые паспорта

Фото - © Администрация г.о. Реутов

Торжественная церемония вручения первых паспортов 14-летним жителям прошла 21 апреля в администрации Реутова. Ребят поздравил заместитель главы города Владимир Покамин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы Реутова Владимир Покамин поздравил школьников с получением главного документа гражданина России. Он подчеркнул, что с этого момента перед подростками открываются новые возможности и возрастает ответственность.

Отдельно он отметил важность активной гражданской позиции и преемственности поколений.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.