В Реутове планируют обновить площадки для выгула собак

В округе Реутов в этом году планируют обновить площадки для выгула собак, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Реутов.

«Объявлен электронной аукцион на выполнение работ по модернизации площадок и замене малых архитектурных форм на площадках для выгула собак на территории городского округа Реутов», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по модернизации площадок и замене малых архитектурных форм на площадках для выгула собак на территории городского округа Реутов. Место выполнения работ: ул. Садовый проезд, дом № 3 — Советская, дом № 7, ул. Молодежная, дом № 2, ул. Дзержинского, дом № 4.

На площадке для тренировки собак будут установлены качели, барьеры, трамплины, горки, тоннели, бревна, а также скамейки и урны.

Работы планируется завершить в мае 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.