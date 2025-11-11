В Реутове отметили День народного единства культурно-массовой программой

В городском округе Реутов состоялись масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Центральной площадкой для гуляний стал Центр культуры и искусств, расположенный в городском Центральном парке, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для жителей и гостей города была организована обширная программа, создавшая атмосферу дружбы, творчества и единения. Всего в праздновании, по подсчетам организаторов, приняли участие около 550 человек. Музыкальная часть программы была представлена выступлениями городских творческих коллективов — как детских, так и взрослых. Ансамбли не только дарили зрителям яркие номера, но и вовлекали их в интерактивное взаимодействие.

Так, участники ансамбля «Прялица» хоровой школы «Радуга» провели для всех желающих мастер-класс по изучению традиционных народных танцев, которые исполняли на праздниках наши предки. Особое внимание было уделено творческим мастер-классам, где дети и взрослые с увлечением создавали сувениры и поделки в народном стиле. Часть изготовленных изделий будет передана в качестве поддержки бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, что придало мероприятию особую значимость.

Городские образовательные учреждения организовали обширную зону викторин и познавательных квестов. Каждая площадка была посвящена отдельной теме, отражающей богатство культуры народов России: традиции, сказки, национальные костюмы, народная мудрость и особенности кухни. Участники смогли проверить свои знания и узнать много нового.

Кульминацией праздника стал масштабный хоровод, объединивший сотни участников в едином танце, символизирующем сплоченность и дружбу. Мероприятие стало ярким подтверждением важности сохранения культурных традиций и единства народа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.