В Реутове открыли мемориальную доску герою СВО Егору Громову

В Реутове открыли мемориальную доску в честь участника специальной военной операции Егора Громова. Почтить его память вместе с родными пришли глава Реутова Филипп Науменко, представители дивизии им. Дзержинского, ветераны, депутаты муниципального Совета и жители наукограда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Герои живы пока жива память об их подвиге. Наш долг и наша почетная обязанность — увековечить память о тех, кто творил историю государства. В Реутове установлены 5 памятных досок, и эта работа будет продолжена», — написал глава города Филипп Науменко в своем Telegram-канале.

Егор Громов родился в семье военных, учился сначала в Реутове, потом в Кадетском корпусе юстиции в Москве. Он прошел службу в армии, получил инженерное образование, а осенью 2022 года его призвали в ряды Вооруженных сил России. За смелость и отвагу, проявленные на поле боя, Егор посмертно удостоен Ордена Мужества.

Администрация городского округа Реутов совместно с жителями и городскими предприятиями регулярно поддерживают всех тех, кто защищает безопасность и независимость страны. Так, наукоград проявляет единство и сплоченность во имя общей Победы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.