В Реутове обсудили психологическую поддержку подростков

Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 16:57

Общегородское собрание по вопросам воспитательной работы со школьниками прошло 14 апреля в гимназии Реутова. Родители, педагоги, психологи и сотрудники полиции обсудили профилактику опасного поведения и цифровые угрозы для детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание уделили раннему выявлению поведения, угрожающего жизни и здоровью школьников. Специалисты городского центра «Дар» рассказали о поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и дали практические рекомендации по взаимодействию с подростками.

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Реутова Ольга Королева напомнила о рисках общения с мошенниками в социальных сетях. Также участникам представили региональный медиапроект «Первые. Ключ безопасности», направленный на повышение цифровой грамотности молодежи.

Участники подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества между семьями и школами и отметили важность совместной профилактической работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.