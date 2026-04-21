В Реутове обсудили порядок туристического налога

Рабочая встреча по вопросам туристического налога прошла 21 апреля в администрации Реутова с участием представителей межрайонной ИФНС №20 по Подмосковью и городских предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи рассмотрели вопросы введения и администрирования туристического налога на территории Московской области. Основное внимание уделили порядку исчисления и уплаты взносов, а также требованиям к оформлению и предоставлению необходимой документации.

Представители налоговой службы разъяснили действующие нормативные акты, сроки подачи отчетности и особенности взаимодействия бизнеса с налоговыми органами. Предприниматели получили ответы на практические вопросы, связанные с применением нового механизма на местах.

В администрации подчеркнули, что такие встречи помогают выстроить открытый диалог между бизнесом и контролирующими структурами и создают более понятные условия для ведения предпринимательской деятельности в Реутове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.