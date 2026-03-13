В Реутове наградили спасателей к 35-летию МЧС

Торжественное мероприятие ко Дню открытых дверей прошло 13 марта в специализированной пожарно-спасательной части в Реутове. Глава округа Алексей Ковязин поздравил сотрудников с 35-летием МЧС и вручил почетные грамоты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу, 13 марта, в специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области состоялся День открытых дверей.

Глава Реутова Алексей Ковязин поздравил спасателей и пожарных с юбилеем ведомства и отметил их вклад в обеспечение безопасности жителей. Он подчеркнул, что сотрудники МЧС первыми прибывают на место происшествия и оказывают оперативную помощь пострадавшим. Отличившимся специалистам вручили почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и активную гражданскую позицию.

«Сегодня посетили пожарно-спасательную часть города и поздравили сотрудников МЧС с прошедшим юбилеем. Осмотрели музейный комплекс и прикоснулись к истории пожарных и спасательных бригад. Увидеть эту познавательную экспозицию могут все желающие», — прокомментировал Алексей Ковязин.

После торжественной части для гостей организовали экскурсию в музейно-выставочный центр Главного управления МЧС России по Московской области. Посетителям рассказали об истории создания пожарно-спасательных подразделений, показали технику, оборудование для тушения пожаров, спецодежду и средства оповещения. Также представили лучшие работы победителей и призеров муниципального этапа конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 6+.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.