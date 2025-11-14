В Реутове наградили победителей всероссийского исторического конкурса

11 ноября в Реутове состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить». мероприятие подвело итоги масштабного проекта, направленного на сохранение исторической памяти, в котором приняли участие более 2,3 тыс. образовательных и профессиональных организаций со всей страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Победителем конкурса была признана работа участницы из одного из муниципалитетов Подмосковья, посвященная ее прадеду, Герою Советского Союза Петру Батыреву. В проекте были использованы архивные кадры и возможности нейросетей. Организаторы отметили не только бережное отношение коллектива к истории Родины, но и профессионально проведенную поисковую работу.

Как отметил региональный координатор федерального проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев, программа позволяет охватить школы, музеи и вузы, способствуя углубленному изучению истории и демонстрируя высокий уровень патриотической работы в регионах.

Особое внимание на церемонии было уделено организаторам на местах. За значительный вклад и активную помощь в проведении конкурса наград удостоились и координаторы проекта из Реутова, что подчеркивает важную роль города в реализации общенациональных патриотических инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.