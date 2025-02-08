В городском округе Реутов состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов «Мастер — золотые руки» и «Новатор инженерного труда». Мероприятие было организовано профсоюзным комитетом АО «ВПК „НПО машиностроения“ и Московским областным региональным отделением Союза машиностроителей России по итогам работы за 2024 год, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Целью конкурсов, учрежденных в 2022 году, является поощрение работников, проявивших себя в производственной и научной деятельности.

Открыл церемонию председатель регионального отделения СоюзМаш России, заместитель генерального директора АО «ВПК „НПО машиностроения“ Валерий Бунак. В своем выступлении он поблагодарил участников за их вклад в развитие предприятия и отметил успешное выполнение его подразделениями государственных задач. По его словам, в 2025 году завод продолжит работать с высокой производственной загрузкой, а портфель заказов предприятия насчитывает порядка 200 тем. Особое внимание он уделил успехам в космической отрасли, подчеркнув, что аппараты компании успешно функционируют на орбите.

По итогам 2024 года звания «Мастер — золотые руки» удостоились четверо сотрудников: слесарь-испытатель Андрей Хляпов, слесарь механосборочных работ Владимир Филатов, монтажник Павел Рыльцев и фрезеровщик Сергей Бердников.

Звание «Новатор инженерного труда» было присвоено восьми специалистам, среди которых начальник сектора Антон Балашов, инженер-конструктор Марина Тюкина и ведущий инженер-программист Илья Доденко.

Победители конкурсов получили дипломы, нагрудные знаки, ленты и денежные премии в размере 25 тысяч рублей. Их портреты будут размещены на доске почета в профкоме АО «ВПК „НПО машиностроения“.

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