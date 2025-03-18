В ресторанах Москвы начали продавать чай без заварки за 800 рублей

В Москве в ряде ресторанов, включая популярную сеть «Кофемания», клиентам начали предлагать чай, который подается без заварки прямо в чайнике. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЛюбаЕСТ» .

Автор канала отмечает, что вместо привычного чая в чайниках подают просто заваренную воду, а стоимость такого напитка может достигать 800 рублей. В социальных сетях пользователи шутят: «Прогноз пессимистичный: кипяточку не подольешь».

Кроме того, в публикации уточняется, что часто посетителям предлагают готовый китайский чай, который можно заваривать несколько раз.

«Так и представляю, как одну заварку используют для нескольких клиентов», — выразила недовольство автор поста.

К счастью, встречаются и исключения. Например, в ресторанах «Фулмун» и «Левелдва» к чаю предлагают полуторалитровый термос с кипятком. Однако цена обычно составляет более 1 тыс. рублей.